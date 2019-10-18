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Общество

Автобусы с аудиогидом запустили в Пскове

В Пскове стартовал проект «Шёл по городу автобус», который реализовали учащиеся старших классов школы №2, экскурсоводы ОТЦ «Исток» и работники Псковпассажиравтотранса. В его рамках на маршруте №2 появились автобусы с аудиогидом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе автотранспортного предприятия.

Кроме того, в автобусах, в которых можно услышать экскурсию по маршруту движения, размещены стикеры о культуре поведения в общественном транспорте. Ещё одна часть проекта - размещение в историческом центре города на автобусных остановках специальной карты Пскова, на которой указаны непопулярные исторические объекты, а также более подробная расшифровка городской инфраструктуры.

«В работу включились все участники – педагоги поддерживали ребят морально и содействовали в организации встреч, руководители образовательно-туристического центра «Исток» редактировали собранные ребятами исторические материалы, работники ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» адаптировали материалы и подгоняли техническую часть проекта, родители старшеклассников оказали помощь в печати стикеров, а выпускник школы Илья Рыжов записал экскурсионные треки», - рассказали в пресс-службе предприятия.

Там добавили, что сразу после выхода на линию первого автобуса с аудиогидом поступили первые отзывы от пассажиров, большинство из которых были позитивными.  «Некоторые даже высказывали кондуктору, о чем еще хотели бы послушать», - рассказали в пресс-службе.

На маршруте №2 работают пять «экскурсионных» автобусов, они оснащены аншлагами, которые расположены на лобовом стекле.  

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