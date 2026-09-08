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Общество

В России разработали капы для профилактики кариеса

Ученые Новосибирского государственного университета разработали антибактериальную добавку для медицинского силикона, из которого планируют изготавливать индивидуальные стоматологические капы. Предполагается, что материал сможет препятствовать росту бактерий и образованию кариесогенной биопленки на поверхности зубов. В течение года исследователи рассчитывают выпустить пилотную партию кап, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Фото: ПАИ

По данным исследователей, кариес встречается у 94,2 % россиян в возрасте от 18 до 44 лет. При его развитии микроорганизмы образуют на поверхности зубов биопленку, внутри которой поддерживается кислая среда. Она способствует деминерализации зубной эмали и создает условия для дальнейшего развития заболевания.

Разработчики НГУ используют комбинированную систему из графитоподобного нитрида углерода и серебра. По словам одного из авторов проекта Софии Экшаровой, такое сочетание должно позволить эффективнее распределять серебро в полимерной матрице и за счет этого снизить его содержание в материале.

«Наше отличие заключается в самой функциональной добавке. Мы используем комбинированную систему графитоподобного нитрида углерода с серебром. Такой подход потенциально позволяет снизить риск цитотоксического действия и одновременно уменьшить себестоимость материала за счет более эффективного распределения серебра по полимеру», — рассказала Экшарова.

Одной из главных технических задач для исследователей станет равномерное распределение частиц добавки в силиконовой матрице. Это необходимо, чтобы материал сохранял стабильные и воспроизводимые антибактериальные свойства.

Сейчас разработчикам предстоит провести испытания добавки. Проект стал победителем конкурса «Студенческий стартап». В течение ближайшего года команда рассчитывает получить пилотную партию кап, провести исследования материала in vitro и подготовить документы для патентования разработки.

Предполагается, что такие капы будут использоваться в профилактической стоматологии. Пациентам с повышенным риском развития кариеса смогут изготавливать индивидуальные капы из модифицированного силикона, которые будут использоваться по назначенной врачом схеме.

При этом разработчики подчеркивают, что материал не должен заменять обычную гигиену полости рта и рекомендации стоматолога.

«Профилактика во многом зависит от регулярности действий самого человека: гигиены, использования профилактических средств, соблюдения рекомендаций врача. Поэтому отдельный интерес представляют материалы, которые способны обеспечивать дополнительный профилактический эффект за счет собственных свойств», — пояснила Экшарова.

По данным НГУ, прямых российских аналогов материала для индивидуальных силиконовых кап, предназначенного именно для профилактического снижения бактериальной нагрузки и образования кариесогенной биопленки, сейчас нет. За рубежом применяются, в частности, спортивные капы с серебросодержащими добавками, однако в них антибактериальный компонент используется преимущественно для поддержания гигиены самого изделия.

Ранее сообщалось, что Минздрав вводит обязательное обезболивание при болезненных стоматологических процедурах.

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