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Общество

Сенатор РФ Наталья Мельникова посетила детскую музыкальную школу №1 в Пскове

Детскую музыкальную школу № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове посетила сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова. В своей публикации в соцсети «ВКонтакте» она подчеркнула, что эта школа имеет для неё особое значение.

  • Детскую музыкальную школу № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове посетила сенатор
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Детскую музыкальную школу № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове посетила сенатор
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Детскую музыкальную школу № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове посетила сенатор
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Детскую музыкальную школу № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове посетила сенатор
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Детскую музыкальную школу № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове посетила сенатор
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Детскую музыкальную школу № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове посетила сенатор
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»

«Когда-то я сама была её ученицей. Здесь прошли важные годы моего детства, и здесь я впервые прикоснулась к музыке. И особенно приятно спустя столько лет вернуться сюда уже в совершенно другом качестве – в качестве сенатора Российской Федерации, представляющего Псковскую область. Мы посмотрели, как сегодня живёт школа, пообщались с учениками и преподавателями, заглянули в учебные классы. Очень приятно видеть, что традиции здесь сохраняются, а вместе с тем школа развивается и меняется», – сказала она.

Наталья Мельникова заметила, что в школе работают профессиональные, увлечённые своим делом педагоги, которые помогают ребятам раскрывать способности и получать действительно качественное музыкальное образование. А результаты учеников – их выступления, достижения и любовь к музыке – лучше всего говорят о том, насколько важна эта работа.

Отдельно сенатор отметила поддержку со стороны региона: в школе проведён ремонт, обновляются помещения, создаются более комфортные условия для занятий. И очень важно, что на этом работа не останавливается – школа продолжает развиваться и становиться лучше.

«Для меня сегодняшнее посещение стало особенным. Возвращаться туда, где когда-то сама сидела за партой и училась музыке, спустя годы – уже в новом статусе – очень волнительно и приятно. Хочется, чтобы у нынешних учеников были такие же тёплые воспоминания об этой школе и чтобы спустя много лет они тоже с улыбкой могли сказать: «Это моя школа», – заключила Наталья Мельникова.

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности директора детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова назначен Константин Абабков.

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