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Общество

45% мужчин в Пскове раздражают звонки жёнам с работы в отпуске – опрос

В Пскове 45 % состоящих в браке мужчин испытывают раздражение, когда их жёнам во время отпуска звонят с работы. Такие данные получил сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob, опросивший горожан.

Фото: ПАИ

К собственным рабочим звонкам и сообщениям в отпуске мужчины и женщины относятся примерно одинаково. Любые обращения по рабочим вопросам раздражают 33 % мужчин и 30 % женщин. С пониманием реагируют 36 и 43 % соответственно, спокойно – 28 и 24 %.

В семьях, где работают оба супруга, 45 % мужчин сердятся, когда беспокоят жену. С пониманием к таким звонкам относятся 35 %, спокойно – 17 % (это гораздо меньше, чем когда речь идёт о звонках им лично). По комментариям респондентов, представители сильного пола нередко просто ревнуют жён к работе, хотя хотелось бы думать, что чужой отпуск они защищают старательнее собственного.

К звонкам с работы мужа трудоустроенные горожанки относятся примерно так же, как и к своим рабочим звонкам: негативно – 27 %, с пониманием – 44 %, спокойно – 24 %. Более терпеливыми оказались жёны, у которых муж – единственный кормилец: 56 % относятся к рабочим звонкам с пониманием, 12 % – спокойно, 25 % – отрицательно. В семьях, где работает только женщина, мужчины тоже часто демонстрируют понимание (45 %), но недовольных безработных мужей оказалось 37 %.

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