«Титан-полимер» получил результаты экспертизы

20:35, 18 октября 2019, ПАИ

Псковский завод «Титан-Полимер» получил результаты экспертизы. Об этом 18 октября сообщил председатель совета директоров АО «Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский на III съезде союза «Торгово-промышленная палата Псковской области», приуроченного к ее 25-летию, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На сегодняшний день реализация проекта «Титан-Полимер» находится в активной стадии, отметил Сутягинский.

«Сегодня мы получили положительное заключение главной государственной экспертизы по производству двух линий пленки, где подтвердили заявленный 4 класс опасности. Это самый низкий класс опасности, при котором санитарно-защитная зона умещается в 100 метров. Нами получено санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарно-защитной зоны вокруг производства БОПЭТ-пленки. Также есть положительное решение об установлении этой зоны и экспертное заключение Роспотребнаддзора. После экспертизы мы надеемся получить разрешение и выйдем на стройплощадку для начала работы», - сообщил Сутягинский.

Напомним, «Титан-полимеру» предоставили новый земельный участок в границах особой экономической зоны «Моглино» под Псковом. Об этом сообщил руководитель предприятия Герман Петрушко.