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Общество

Новосокольнический детский конкурс-фестиваль «Пашуля» номинирован на «Народное признание-2019»

Межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» детской школы искусств Новосокольников пополнил список претендентов на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Событие». Заявку прислала редакция газеты «Новосокольнический край».

В заявке отметили, что межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» создан в память о сыне преподавателя театрального отделения Павла Андреева. Фестиваль проводится с 2014 года и собирает творческие коллективы из разных уголков Псковской области.

«Это единственный бесплатный фестиваль, на котором организаторы главной своей задачей считают создать праздник каждому ребенку, зажечь в сердцах веру в себя в свой талант, а опытные члены жюри (режиссеры, актеры) во главе с  заслуженным артистом России, главным режиссером Великолукского драматического театра Павлом  Петровичем Сергеевым, подскажут в каком направлении стоит развиваться», - подчеркнули в заявке.

Премия «Народное признание-2019» будет присуждаться в номинациях «Призвание», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях читайте здесь>>>

В этом году «Народное признание» пройдет уже в десятый раз. Как и все десять лет, выдвигать и выдвигаться на награду может кто угодно, главное, чтобы соискатель имел непосредственное отношение к Псковской области. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. Заявки принимаются до 12:00 5 декабря по электронной почте premiya@informpskov.ru. К письму желательно приложить фотографию претендента на награду.

 

 

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