Первого заместителя главы администрации Великих Лук будут судить за присвоение и растрату

13:54, 20 октября 2019, ПАИ

Высокопоставленного чиновника администрации города Великие Луки будут судить за совершение преступлений коррупционной направленности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В 2016 году первый заместитель главы администрации города, занимавший в то время должность директора одного из муниципальных унитарных предприятий, решил оплатить наложенные на него штрафы за счет предприятия. Такое распоряжение он дал главному бухгалтеру. Административные штрафы были наложены в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей директора МУП. В ноябре 2016 года он уволился с должности директора предприятия и распорядился выплатить себе выходное пособие в размере 128 тыс. 595 рублей.

Чиновник обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата). Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей и ограничением свободы. Уголовное дело рассмотрит Великолукский городской суд.

По официальным данным, пост первого заместителя главы администрации города Великие Луки на данный момент занимает Юрий Власюк. С 2004 года он работал на руководящих должностях на городских предприятиях, с 2012 по 30 ноября 2016 года был директором МУП «ДСУ г. Великие Луки».