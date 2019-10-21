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Экономика

Крупный перерабатывающий завод намерен открыть Великолукский агрохолдинг

Фото Андрея Степанова

Крупный завод по убою и переработке мясосырья планируется построить в Великолукском районе. Проект, представленный ООО «Великолукский селекционно-генетический центр» (входит в состав Великолукского агрохолдинга), рассмотрела инвестиционная комиссия администрации Псковской области 18 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщил генеральный директор ООО «Великолукский мясокомбинат» Руслан Марценкевич, общий объём инвестиций в создание предприятия составит 22 млрд рублей. На заводе планируется открыть 4 тысячи рабочих мест. Он отметил, что сотрудники предприятия будут иметь все социальные гарантии, а трудиться им предстоит на хорошем, современном, высокотехнологичном оборудовании.

Руслан Марценкевич подчеркнул, что место для размещения предприятия выбрано с учётом всех санитарных правил, общая площадь, которую займёт завод, составляет 100 гектаров, на первом этапе реализации проекта будет достаточно 40 гектаров.

Докладчик спрогнозировал, что только за первые три года доход бюджета от уплаты заводом НДФЛ составит 1,315 млрд рублей. По его расчётам, за первые три года бюджеты всех уровней получат от предприятия в виде различных налогов и сборов 3,5 млрд рублей.

Запустить производство планируется в четвёртом квартале 2022 года.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов подчеркнул, что Великолукскому агроходлингу новый завод необходим.  «У них много продукции, они могут выйти дальше, на экспорт», - пояснил он и предложил участникам заседания поддержать проект. В итоге он был признан стратегическим, что позволяет инвестору рассчитывать на получение господдержки.

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