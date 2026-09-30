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Общество

Эксперт Манджиева назвала Псковский форум «Сила бренда» своевременным и востребованным

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» своевременный и востребованный, заявила международный эксперт по стратегическим коммуникациям с более чем 20-летним опытом в маркетинге и PR Кермен Манджиева в выездной студии «Первого Псковского».

Фото: ПАИ

«Несомненно, такие форумы нужны. Мероприятие действительно очень своевременное, потому что видно, как развивается Псковская область, и тема брендинга территории становится наиболее острой», – сказала она.

По словам эксперта, за внимание туриста сегодня конкурируют не только развитой инфраструктурой, но и смыслами. Форум, как отметила Манджиева, отвечает на вопросы о том, в чём сила бренда и что нужно делать, чтобы привлечь не только туриста, но и инвестора.

«Это комплексная история, и мы сегодня говорили именно об этом, об экосистеме, как именно позиционировать бренд и какие элементы у экосистемы есть», – пояснила она.

Манджиева отметила живой интерес участников дискуссии и большое количество вопросов. По её словам, при подготовке она всегда изучает территорию: смотрит стратегию развития региона на ближайшие пять – десять лет, социальные сети, запросы к искусственному интеллекту и отзывы тех, кто уже бывал в этих местах.

«Нужно ответить на вопрос – а какая именно Россия начинается здесь, в Псковской области. В эти два дня мы и будем пытаться найти разгадку», – заключила эксперт.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.

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