Молдаванин пытался незаконно вывезти из Псковской области 500 литров топлива
Гражданин Молдавии пытался незаконно вывезти из Псковской области 17 канистр с топливом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.
Автомобиль «Mercedes Benz» под управлением нарушителя задержали при выезде с таможенной территории Евразийского экономического союза через таможенный пост многосторонний автомобильный пункт пропуска Бурачки Себежского района на российско-латвийской границе. Водитель не подавал таможенную декларацию на вывозимый товар, который нашли в технических нишах и полках автомобиля. В 14 канистрах объёмом 30 литров каждая было дизельное топливо, в трёх - бензин. Общий вес составил 468,35 кг, стоимость – 20 тыс. 783,57 рубля.
Иностранец пояснил, что приобрел топливо для себя перед дальней поездкой в Европу.
Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Стоимость товара - предмета административного правонарушения
В Псковской таможне напомнили, что для личного пользования физическим лицам в отдельной таре можно вывозить не более 10 литров топлива.