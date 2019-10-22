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Общество

Молдаванин пытался незаконно вывезти из Псковской области 500 литров топлива

Гражданин Молдавии пытался незаконно вывезти из Псковской области 17 канистр с топливом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Автомобиль «Mercedes Benz» под управлением нарушителя задержали при выезде с таможенной территории Евразийского экономического союза через таможенный пост многосторонний автомобильный пункт пропуска Бурачки Себежского района на российско-латвийской границе. Водитель не подавал таможенную декларацию на вывозимый товар, который нашли в технических нишах и полках автомобиля. В 14 канистрах объёмом 30 литров каждая было дизельное топливо, в трёх - бензин. Общий вес составил 468,35 кг, стоимость – 20 тыс. 783,57 рубля.

Иностранец пояснил, что приобрел топливо для себя перед дальней поездкой в Европу.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Стоимость товара - предмета административного правонарушения

В Псковской таможне напомнили, что для личного пользования физическим лицам в отдельной таре можно вывозить не более 10 литров топлива.

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