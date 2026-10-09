Редкую свадебную шкатулку с гербами псковских дворян впервые представили публике

11:30, 09 октября 2026, ПАИ

Редкую свадебную шкатулку пушкинского времени впервые представили публике в Государственном Пушкинском заповеднике. Увидеть её можно в господском доме усадьбы «Тригорское», где работает выставка «Круг чтения обитателей Тригорского: Евпраксия Вревская», сообщили ПАИ в пресс-службе.

Шкатулка, происходящая из частной коллекции, украшена интересной гравировкой, объединяющей гербы двух известных псковских родов – Юреневых и Корвин-Круковских: над щитом с пронзённой мечом головой быка, знаком Юреневых, в нашлемнике изображён ворон – символ Корвин-Круковских.

Как рассказала автор выставки, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина, Юреневы через Ганнибалов состояли в родстве с Пушкиными и Вындомскими (напомним, что П. А. Осипова, в первом браке Вульф, бывшая в пушкинское время хозяйской Тригорского, – урождённая Вындомская). Парные портреты четы псковских помещиков Алексея Яковлевича и Александры Харитоновны Юреневых ещё не так давно экспонировались в Зелёной зале господского дома в музее-усадьбе «Тригорское». А внук Алексея и Александры Юреневых женился на Александре Корвин-Круковской – двоюродной сестре знаменитого математика Софьи Ковалевской. Именно ей принадлежала шкатулка, которую теперь можно увидеть на выставке в Классной комнате усадебного дома Осиповых и Вульфов.

Как и многие другие представленные на выставке «Круг чтения обитателей Тригорского: Евпраксия Вревская» вещи и книги, шкатулка хранится в частном собрании и широкой публике её показывают впервые.