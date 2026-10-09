В Великих Луках скончалась педагог детской музыкальной школы Татьяна Дормидонтова

11:05, 09 октября 2026, ПАИ

8 октября скончалась педагог детской музыкальной школы имени Мусоргского Татьяна Дормидонтова. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Татьяна Александровна более 30 лет посвятила свою жизнь музыке и музыкальному образованию подрастающего поколения.

Сочетание педагогического такта и профессионализма в работе позволяло найти подход к детям и родителям, она всегда старалась воплотить в жизнь все креативные музыкальные желания своих учеников, отметили в музыкальной школе.

Администрация и коллектив детской музыкальной школы приносят глубокие соболезнования её родным и близким.

Отпевание состоится 10 октября в 12:00 в Свято-Вознесенском соборе. Татьяну Дормидонтову похоронят на кладбище Боровицы в зелёной зоне.