Зону отдыха благоустроили возле Ашевского центра культуры в Бежаницком районе
Благоустройство территории завершились возле Ашевского сельского центра культуры в Бежаницком районе. Ремонт проходил в рамках проекта «Зона отдыха» ТОС «Ашево», сообщили ПАИ в администрации округа.
В ходе благоустройства установили общественный туалет и четыре скамейки с урной. Также выпилен кустарник и выполнено кронирование деревьев.
Цель проекта – создание комфортных условий для жителей, чтобы им хотелось возвращаться в центр культуры снова и снова, отметили в администрации округа.
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