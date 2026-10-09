Зону отдыха благоустроили возле Ашевского центра культуры в Бежаницком районе

11:29, 09 октября 2026, ПАИ

Благоустройство территории завершились возле Ашевского сельского центра культуры в Бежаницком районе. Ремонт проходил в рамках проекта «Зона отдыха» ТОС «Ашево», сообщили ПАИ в администрации округа.

В ходе благоустройства установили общественный туалет и четыре скамейки с урной. Также выпилен кустарник и выполнено кронирование деревьев.

Цель проекта – создание комфортных условий для жителей, чтобы им хотелось возвращаться в центр культуры снова и снова, отметили в администрации округа.