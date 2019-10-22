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Общество

В Псковской области приступили к организации единой системы питания в школьных столовых

Фото Михаила Глущенко

В Псковской области приступили к организации единой системы питания в школьных столовых, сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

Отмечается, что в рамках Всероссийского мониторинга качества питания в образовательных организациях с марта по май 2019 года, который охватил 75 регионов, практику «разных столов» (разного рациона питания для льготной и иной категории обучающихся) выявили в 14 субъектах России: Тамбовской, Новосибирской, Брянской, Омской, Челябинской, Архангельской, Костромской, Курганской, Псковской, Кировской областях, Республиках Бурятия и Алтай, в Еврейской АО и Ханты-Мансийском АО-Югре.

В пресс-службе рассказали, что в ответ на письмо детского омбудсмена, направленное в адрес глав 14 регионов России, с требованием устранить практику «разных столов» в образовательных организациях, некоторые регионы, включая Псковскую область, уже приняли меры для исключения разного рациона питания для льготной и иной категории обучающихся.

В частности, отмечается, что руководство ряда регионов страны теперь будет проводить систематический мониторинг организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, включая контроль за недопущением практики «разных столов» при организации питания.

«Абсолютно недопустимое, позорное явление, когда дети в одном образовательном учреждении за одним столом едят разные по составу, по питательности, и даже по виду блюда. Эта дискриминационная практика должна быть принципиально искоренена во всех регионах. Сегодня есть поручение Правительства РФ в адрес Министерства просвещения проанализировать выявленные факты нарушения прав обучающихся льготной категории при организации питания и принять необходимые меры», – сказала Анна Кузнецова.

Она акцентировала внимание на том, что в ближайшее время планируется провести новый этап мониторинга качества детского питания и по его итогам будет видно, как изменилась ситуация с организацией детского питания в образовательных учреждениях. «Безусловно, мы будем следить за тем, как решается эта проблема», – добавила омбудсмен.

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