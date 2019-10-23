Псковский обком КПРФ не спешит называть имя сменщика депутата Александра Тимофеева в гордуме

10:32, 23 октября 2019, ПАИ

Решение о передаче мандата депутата Псковской городской Думы, который освободится в связи с уходом представителя КПРФ Александра Тимофеева, будет коллективным. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил первый секретарь комитета Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко.

По его словам, решение примет бюро Псковского областного комитета КПРФ. Кандидатура уже определена, однако пока имя не называют: «Мы знаем, но пока не будем озвучивать».

Пётр Алексеенко добавил, что на пленуме Центрального комитета КПРФ принято решение проводить депутатскую ротацию, «чтобы не засиживались». «В преддверии новых выборов важно обкатывать новых людей. Такая практика и дальше будет продолжаться, не только на местных уровнях, но и в Государственной Думе. Ничего здесь странного и необычного нет», - отметил собеседник ПАИ.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Александра Тимофеева 25 октября рассмотрит комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления гордумы, а 30 октября – Псковская городская Дума на 30-й сессии.