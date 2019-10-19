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Двое «закладчиков» наркотиков из Пскова предстанут перед судом за совершение 65 преступлений

Двое 32-летних жителей Пскова, которые на протяжении 3-х месяцев незаконно сбывали наркотические средства, предстанут перед судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В период с декабря 2018 года по 25 февраля 2019 года мужчины размещали наркотики в «закладках» на территории Пскова, Псковского и Островского районов. Эти места подозреваемые фотографировали, делали описание к снимкам с указанием географических координат, и затем один из них отправлял информацию администраторам интернет-магазинов, специализирующихся на сбыте наркотиков. В качестве зарплаты за преступную деятельность псковичи получали электронную валюту, которую впоследствии обналичивали и тратили на личные нужды.  

В рамках данного уголовного дела полицейские изъяли из незаконного оборота порядка 180 граммов различных наименований наркотических средств. Граждане заключены под стражу, им предъявлено обвинение в совершении 65 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Псковичам грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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