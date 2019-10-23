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Общество

На 5,4% вырастут зарплаты российских бюджетников в 2020 году

В следующем году зарплаты бюджетников увеличатся на 5,4%, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

По его словам, прогнозируемый рост инфляции на 2020 год - от 3 до 4%. Антон Силуанов отметил, что помимо роста зарплат ожидается развитие экономики и появление новых рабочих мест.

Министр подчеркнул, что с 2013 по 2019 год доходы работников бюджетной сферы стали значительно больше. Например, врачи получают, как и должны, «две средние заработные платы по региону». Зарплата учителей должна равняться средней по субъекту, где он живет и работает. Такие пропорции, по словам Антона Силуанова, заложены в бюджете страны.

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