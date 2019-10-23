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Экономика

В интернете появились данные о 11,5 тысячах заёмщиках Сбербанка

В интернете продаётся база данных об 11,5 тысячах граждан, которые взяли кредит в Сбербанке, сообщает газета «Известия».

Издание обнаружило такое объявление и связалось с продавцом: он сообщил, что стоимость одной записи составляет 30 рублей. В итоге издание приобрело тестовый фрагмент базы. В записи о каждом клиенте содержится больше 40 ячеек, в том числе полное ФИО, дата рождения, паспортные данные, место работы, домашний адрес, мобильный и рабочий телефоны, сумма кредита и просрочки по нему, дата ее образования.

Самый «свежий» договор на заем, который содержится в тестовом варианте, был оформлен в марте 2019 года. Данные о клиентах «Известия» проверили с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», где при переводе по номеру телефона можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии получателя. Дозвониться удалось только до одного из заемщиков госбанка, указанных в тестовой части базы: он подтвердил, что имеет кредитную карту Сбербанка, а его задолженность совпадает с данными из слитого списка. По другому номеру получилось дозвониться до места работы клиента, оно совпало с указанным в базе.

В банке отказались от комментариев, назвав информацию «слухами и домыслом». Эксперты по кибербезопасности подтвердили «Известиям» достоверность данных и сказали, что это новая база, а не та, что утекла в начале октября. С помощью этих сведений мошенники могут убедить должников переводить деньги на поддельные счета. 

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