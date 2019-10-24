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Политика

Согласована кандидатура нового руководителя Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Александр Козловский

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру депутата Государственной думы Александра Козловского на должность исполняющего полномочия секретаря регионального отделения партии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии.

Ранее пост секретаря Псковского регионального отделения партии занимал председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

В пресс-службе добавили, что Президиум Генерального совета партии 24 октября принял решение о согласовании кандидатур исполняющих полномочия секретарей 20 региональных отделений партии. 

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