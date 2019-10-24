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Подпольный игровой клуб обнаружили в одном из районов Пскова

В ночь с 24 на 25 октября следователи следственного комитета совместно с оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Пскову при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли незаконную игорную деятельность в одном из районов города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

В подпольном игровом клубе были установлены несколько игровых автоматов-компьютеров.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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