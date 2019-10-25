Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского театра

10:32, 25 октября 2019, ПАИ

Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом она сообщила Псковскому агентству информации.

«Мы не нашли взаимопонимания с художественным руководителем театра Дмитрием Месхиевым, не смогли наладить нормальные рабочие отношения. Ничего личного, просто мы оба - сложившиеся люди и при этом очень разные. К тому же мне предложили интересную работу в Москве. Мы с группой единомышленников выиграли президентский грант и на эти средства будем создавать «Цех драматургов» при МХТ имени Чехова», - рассказала Людмила Цишковская.

С 1 ноября исполняющей обязанности директора станет нынешняя заведующая галереей «Цех» Марина Николаева.

Должность директора театра Людмила Цишковская занимала немногим более года - с сентября 2018-го. До этого она возглавляла геленджикский театр «Торикос», московский Центр драматургии и режиссуры, была заместителем директора Центрального дома актера в Москве.