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Культура

Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского театра

Людмила Цишковская. Фото с сайта pskov.kp.ru

Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом она сообщила Псковскому агентству информации.

«Мы не нашли взаимопонимания с художественным руководителем театра Дмитрием Месхиевым, не смогли наладить нормальные рабочие отношения. Ничего личного, просто мы оба - сложившиеся люди и при этом очень разные. К тому же мне предложили интересную работу в Москве. Мы с группой единомышленников выиграли президентский грант и на эти средства будем создавать «Цех драматургов» при МХТ имени Чехова», - рассказала Людмила Цишковская.

С 1 ноября исполняющей обязанности директора станет нынешняя заведующая галереей «Цех» Марина Николаева.

Марина Николаева. Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Должность директора театра Людмила Цишковская занимала немногим более года - с сентября 2018-го. До этого она возглавляла геленджикский театр «Торикос», московский Центр драматургии и режиссуры, была заместителем директора Центрального дома актера в Москве.

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