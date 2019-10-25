Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского театра
Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом она сообщила Псковскому агентству информации.
«Мы не нашли взаимопонимания с художественным руководителем театра Дмитрием Месхиевым, не смогли наладить нормальные рабочие отношения. Ничего личного, просто мы оба - сложившиеся люди и при этом очень разные. К тому же мне предложили интересную работу в Москве. Мы с группой единомышленников выиграли президентский грант и на эти средства будем создавать «Цех драматургов» при МХТ имени Чехова», - рассказала Людмила Цишковская.
С 1 ноября исполняющей обязанности директора станет нынешняя заведующая галереей «Цех» Марина Николаева.
Должность директора театра Людмила Цишковская занимала немногим более года - с сентября 2018-го. До этого она возглавляла геленджикский театр «Торикос», московский Центр драматургии и режиссуры, была заместителем директора Центрального дома актера в Москве.