Структурные изменения претерпят органы и подразделения администрации Пскова

15:28, 25 октября 2019, ПАИ

Органы и подразделения администрации Пскова ожидают структурные изменения. Об этом было объявлено 25 октября на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт отметила, что предлагается изменить положение об управлении и тем самым привести его в соответствие с бюджетным кодексом России. По её словам, это связано с переходом на кассовое обслуживание исполнения бюджета Пскова в управлении федерального казначейства по Псковской области. В связи с этим с 10 января 2020 года казначейский отдел в управлении ликвидируется.

Кроме того, функции отдела экономики и финансового контроля работы муниципальных предприятий Пскова передаются в администрацию города. Специально для этого в структуре администрации предлагается создать отдел по работе с муниципальными предприятиями. Эта структура будет заниматься финансовым анализом деятельности муниципальных предприятий, подготовкой материалов к заседаниям балансовых комиссии, финансовым анализом деятельности учреждений «Служба благоустройства города» и «Жилище», программами приграничного сотрудничества и контролем за исполнением контрактов по реализации проектов модернизации системы коммунальной инфраструктуры – «Горводоканала» и «ПТС».

Также члены профильного комитета рассмотрели вопрос о внесении изменений в положение об управлении городского хозяйства администрации Пскова. В структуре управление планируется ввести отделы «Эксплуатации и обеспечения сохранности автомобильных дорог» и «Проектно-технический отдел», а «Дорожный отдел» планируется упразднить. По мнению инициаторов изменений, это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение автомобилей по дорогам общего пользования муниципального значения, сохранность автомобильных дорог, благоустройство и экологическую безопасность, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, а также для осуществления муниципального дорожного контроля.

Предлагаемые изменения не потребуют дополнительных финансовых затрат из бюджета Пскова, не повлекут увеличения штатной численности муниципальных служащих. Их перераспределение произойдет между органами и структурными подразделениями администрации.

Согласованные на комитете вопросы будут рассмотрены на ближайшей сессии гордумы, которая состоится 30 октября.