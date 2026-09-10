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Политика

Надежда Васильева: Важно дать бойцам возможность делать новые шаги в мирной жизни

В Псковской области вопросу поддержки ветеранов СВО и членов их семей уделяется особое внимание. Инициатива главы региона Михаила Ведерникова по созданию в Псковской области Центра адаптивной физкультуры и спорта – прямое тому подтверждение. Востребованность такого учреждения не вызывает сомнений, заявила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

Надежда Васильева. Фото: ПАИ

«Сегодня ветераны занимаются разными видами спорта, завоёвывают медали на областных, межрегиональных, федеральных соревнованиях – важно их в этом поддержать, дать ту точку опоры, от которой они смогут оттолкнуться к новым вершинам, продолжать делать новые шаги в мирной жизни. Появление такого центра в регионе может стать знаковой историей, востребованность учреждения не вызывает сомнений», – отметила Надежда Васильева.

Напомним, тему поддержки ветеранов СВО поднял Михаил Ведерников в разговоре с президентом Владимиром Путиным в ходе рабочей встречи в Кремле сегодня, 10 сентября.

«Все вместе мы продолжим эту серьёзную работу с ветеранами СВО, членами семей погибших и без вести пропавших воинов, чтобы никто не остался без внимания и поддержки. Это наша общая задача, поставленная президентом», – подчеркнула Надежда Васильева и отметила, что филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области активно сотрудничает с правительством региона.

По её словам, межведомственное взаимодействие помогает решать самый широкий спектр запросов (в общей сложности их решено уже больше 90 тысяч) и запускать адресные меры поддержки, которых на сегодняшний день уже 47.

«Благодарим губернатора Михаила Юрьевича и правительство региона за особое внимание к теме помощи ветеранам СВО, а также за ту положительную оценку работы нашего филиала, которую он озвучил на самом высоком уровне», – добавила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

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