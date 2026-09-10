Надежда Васильева: Важно дать бойцам возможность делать новые шаги в мирной жизни

20:59, 10 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области вопросу поддержки ветеранов СВО и членов их семей уделяется особое внимание. Инициатива главы региона Михаила Ведерникова по созданию в Псковской области Центра адаптивной физкультуры и спорта – прямое тому подтверждение. Востребованность такого учреждения не вызывает сомнений, заявила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

«Сегодня ветераны занимаются разными видами спорта, завоёвывают медали на областных, межрегиональных, федеральных соревнованиях – важно их в этом поддержать, дать ту точку опоры, от которой они смогут оттолкнуться к новым вершинам, продолжать делать новые шаги в мирной жизни. Появление такого центра в регионе может стать знаковой историей, востребованность учреждения не вызывает сомнений», – отметила Надежда Васильева.

Напомним, тему поддержки ветеранов СВО поднял Михаил Ведерников в разговоре с президентом Владимиром Путиным в ходе рабочей встречи в Кремле сегодня, 10 сентября.

«Все вместе мы продолжим эту серьёзную работу с ветеранами СВО, членами семей погибших и без вести пропавших воинов, чтобы никто не остался без внимания и поддержки. Это наша общая задача, поставленная президентом», – подчеркнула Надежда Васильева и отметила, что филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области активно сотрудничает с правительством региона.

По её словам, межведомственное взаимодействие помогает решать самый широкий спектр запросов (в общей сложности их решено уже больше 90 тысяч) и запускать адресные меры поддержки, которых на сегодняшний день уже 47.

«Благодарим губернатора Михаила Юрьевича и правительство региона за особое внимание к теме помощи ветеранам СВО, а также за ту положительную оценку работы нашего филиала, которую он озвучил на самом высоком уровне», – добавила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.