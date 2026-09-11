Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Борис Елкин: Движемся вперёд благодаря совместной работе жителей и всех уровней власти

Развитие городов в Псковской области – это результат совместной работы федеральной, региональной и городской власти и жителей. Об этом заявил глава Пскова Борис Елкин.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

10 сентября в ходе рабочей встречи в Кремле губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона. В частности, на ней прозвучало, что положительную динамику показывает промышленность, регион стабильно входит в число лидеров по индексу сельхозпроизводства, высокими темпами идёт строительство дорог, расширяется транспортное сообщение, в первую очередь с Санкт-Петербургом, реализуется программа капремонта коммунальной инфраструктуры и школ.

Борис Елкин отметил, что благодаря нацпроектам за последние годы в образовательной сфере Псковской области произошёл настоящий прорыв. «Если до их старта за всю новейшую историю в регионе построили всего три образовательных объекта, то уже в 2023 году одновременно велись строительство и капремонт сразу десяти объектов. В Пскове за последние годы построены две новые школы, а сейчас идёт строительство школы для одарённых детей – это большой шаг к тому, чтобы у ребят были все возможности раскрывать свои способности», – написал Борис Елкин в своём канале в MAX.

Движущей силой Борис Елкин назвал территориальные общественные самоуправления. В регионе создано уже более тысячи ТОС, а это – 180 тысяч активных псковичей, которые сами решают, как сделать свои дворы и улицы лучше.

«В Пскове ТОС реализуют проекты по благоустройству, обустраивают детские и спортивные площадки, приводят в порядок общественные пространства. В этом году на поддержку инициатив в регионе выделены рекордные 360 миллионов рублей – и мы видим, как эти средства превращаются в реальные перемены, которые ценят люди», – отметил глава города.

Он также обратил внимание, что туристический потенциал Пскова растёт с каждым годом.

«Восстановление объектов культурного наследия, развитие инфраструктуры, новые гостиницы и маршруты – всё это делает наш город всё более привлекательным для гостей», – добавил Борис Елкин и привёл в пример итоги реализации программы по возвращению объектов культурного наследия.

С помощью программы количество приведённого в порядок наследия выросло с 36 до 69 объектов – и среди них немало знаковых для Пскова зданий и территорий. Он подчеркнул, что рост турпотока напрямую влияет и на экономику города: открываются новые кафе и магазины, появляются рабочие места, развивается малый бизнес.

«Мы движемся вперёд – и это результат совместной работы федеральной, региональной и городской власти и, конечно, самих жителей. Спасибо каждому, кто не остаётся в стороне и помогает делать Псков лучше!» – подытожил Борис Елкин.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






11 сентября 2026

Борис Елкин: Движемся вперёд благодаря совместной работе жителей и всех уровней власти
10 сентября 2026

Надежда Васильева: Важно дать бойцам возможность делать новые шаги в мирной жизни
10 сентября 2026

Вера Кондратьева: Развитие муниципалитетов напрямую зависит от слаженной работы в регионе и поддержки федерального центра
10 сентября 2026

Александр Козловский – о докладе губернатора президенту: За цифрами стоит большая работа
10 сентября 2026

Ведерников попросил Путина продлить программу модернизации энергосетевого комплекса Псковской области
10 сентября 2026

Путин встретился с губернатором Псковской области Ведерниковым
10 сентября 2026

Почти 45 тысяч жителей Псковской области подали заявления на ДЭГ
10 сентября 2026

В Псковской области презентовали приложения для слабовидящих и слабослышащих избирателей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...