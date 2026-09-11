Борис Елкин: Движемся вперёд благодаря совместной работе жителей и всех уровней власти

07:33, 11 сентября 2026, ПАИ

Развитие городов в Псковской области – это результат совместной работы федеральной, региональной и городской власти и жителей. Об этом заявил глава Пскова Борис Елкин.

10 сентября в ходе рабочей встречи в Кремле губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона. В частности, на ней прозвучало, что положительную динамику показывает промышленность, регион стабильно входит в число лидеров по индексу сельхозпроизводства, высокими темпами идёт строительство дорог, расширяется транспортное сообщение, в первую очередь с Санкт-Петербургом, реализуется программа капремонта коммунальной инфраструктуры и школ.

Борис Елкин отметил, что благодаря нацпроектам за последние годы в образовательной сфере Псковской области произошёл настоящий прорыв. «Если до их старта за всю новейшую историю в регионе построили всего три образовательных объекта, то уже в 2023 году одновременно велись строительство и капремонт сразу десяти объектов. В Пскове за последние годы построены две новые школы, а сейчас идёт строительство школы для одарённых детей – это большой шаг к тому, чтобы у ребят были все возможности раскрывать свои способности», – написал Борис Елкин в своём канале в MAX.

Движущей силой Борис Елкин назвал территориальные общественные самоуправления. В регионе создано уже более тысячи ТОС, а это – 180 тысяч активных псковичей, которые сами решают, как сделать свои дворы и улицы лучше.

«В Пскове ТОС реализуют проекты по благоустройству, обустраивают детские и спортивные площадки, приводят в порядок общественные пространства. В этом году на поддержку инициатив в регионе выделены рекордные 360 миллионов рублей – и мы видим, как эти средства превращаются в реальные перемены, которые ценят люди», – отметил глава города.

Он также обратил внимание, что туристический потенциал Пскова растёт с каждым годом.

«Восстановление объектов культурного наследия, развитие инфраструктуры, новые гостиницы и маршруты – всё это делает наш город всё более привлекательным для гостей», – добавил Борис Елкин и привёл в пример итоги реализации программы по возвращению объектов культурного наследия.

С помощью программы количество приведённого в порядок наследия выросло с 36 до 69 объектов – и среди них немало знаковых для Пскова зданий и территорий. Он подчеркнул, что рост турпотока напрямую влияет и на экономику города: открываются новые кафе и магазины, появляются рабочие места, развивается малый бизнес.

«Мы движемся вперёд – и это результат совместной работы федеральной, региональной и городской власти и, конечно, самих жителей. Спасибо каждому, кто не остаётся в стороне и помогает делать Псков лучше!» – подытожил Борис Елкин.