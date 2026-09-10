Вера Кондратьева: Развитие муниципалитетов напрямую зависит от слаженной работы в регионе и поддержки федерального центра

19:46, 10 сентября 2026, ПАИ

Развитие каждого муниципалитета напрямую зависит от слаженной работы команды на местах, в округах, в регионе и от поддержки федерального центра. Это позволяет формировать долгосрочную стратегию развития территорий, заявила глава Пыталовского округа, глава ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Вера Кондратьева.

Напомним, сегодня, 10 сентября, в ходе рабочей встречи в Кремле губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона. В частности, на ней прозвучало, что положительную динамику показывает промышленность, регион стабильно входит в число лидеров по индексу сельхозпроизводства, высокими темпами идёт строительство дорог, расширяется транспортное сообщение, в первую очередь с Санкт-Петербургом, реализуется программа капремонта коммунальной инфраструктуры и школ.

«Активное развитие региона отражается на развитии муниципалитетов. Так, за последние годы на территории Пыталовского муниципального округа были реализованы крупные проекты в различных сферах», – отметила Вера Кондратьева в своём канале в мессенджере MAX.

Она привела в пример новое здание Линовской средней школы, построенной в рамках национального проекта «Образование». Благоустроены общественные и дворовые территории в Пыталово, расселено два аварийных дома, газифицированы многоквартирные жилые дома в посёлке Белорусский. Также в округе отремонтированы путепровод через железную дорогу, мост через реку Ладу и автодорога Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок. И это только часть примеров, отметила Вера Кондратьева.

В текущем году продолжится реконструкция моста через реку Утрою, капитальный ремонт моста через реку Кухву, ремонт моста через реку Ладу, путепровода через железную дорогу и автомобильной дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок.

«Развитие каждого муниципалитета напрямую зависит от слаженной работы огромной команды на местах в округах, в регионе и от поддержки федерального центра. Именно такой подход позволяет не просто решать отдельные вопросы, а формировать долгосрочную стратегию развития территорий. Работа продолжается», – подчеркнула Вера Кондратьева.