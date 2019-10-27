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Общество

В 2020 году площадки для «Диктанта Победы» откроют во всех малых городах

В 2020 году площадки для написания всероссийского исторического «Диктанта Победы» будут открыты во всех муниципалитетах и населенных пунктах численностью от пяти тысяч человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Мы полагаем, что диктант во всех смыслах прошел успешно. Положительный опыт не дает нам останавливаться на достигнутом. В этой связи предлагается закрепить успех и его расширить. В частности, мы предлагаем, чтобы площадки «Диктанта Победы» разместились во всех муниципальных образованиях и населенных пунктах численностью от 5 тысяч человек», - отметил координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Он добавил, что в планах расширить географию акции. «Мы рассчитываем расширить иностранную географию проекта. Надеюсь, что в нем примут участие как все страны антигитлеровской коалиций, так и большинство стран Европы», - сказал он.

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