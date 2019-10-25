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Политика

Антон Алиханов сравнил с бульварной фантастикой планы по захвату американцами Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта «с бульварной фантастикой» сообщает РИА Новости.

Глава региона признался, что «устал комментировать американские глупости». Он также напомнил, что в США существует премия «Небьюла», которую присуждают лучшим произведениям научной фантастики или фэнтези. «Мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», — сказал Антон Алиханов.

Хукер в своем докладе заявил, что НАТО следует рассмотреть перспективу захвата Калининградской области. При этом он не назвал причину, которая может спровоцировать конфликт России и Североатлантического альянса в Прибалтике.

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