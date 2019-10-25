В Великих Луках после ремонта торжественно открыли спортивную площадку

19:00, 27 октября 2019, ПАИ

В Великих Луках 27 октября состоялось торжественное открытие спортивной площадки у дома 14 (корпус 1) по улице Запрудной. Около 200 человек пришли на мероприятие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», обновление площадки прошло в рамках проекта первичного отделения партии в этом городе по инициативе Татьяны Ефимовой, парламентария гордумы. Депутаты фракции «ЕР» в Псковском областном Собрании Елена Даньшова и Андрей Корнев были среди почетных гостей.

Проект «Первый шаг к большим победам» выиграл в федеральном конкурсе, что позволило выполнить работы за счет средств «Единой России», промышленников и предпринимателей Великих Лук.

В данном микрорайоне проживает около 2000 человек. На этой территории хоккейная коробка была возведена на рубеже 80-90-х годов, она давно уже требовала ремонта. На полученные средства было заменено старое ограждение и установлена новая система освещения.

«В вашем микрорайоне праздник – открытие обновленной спортивной площадки. Знаю, что эту площадку любят дети, проживающие на улице Запрудной. Она не пустует ни летом, ни зимой и играет большую роль для жителей микрорайона», - поприветствовал заместитель главы города Николай Андросович.

По его словам, городское отделение «Единой России» и школа олимпийского резерва «Экспресс» готовы оказывать всю необходимую помощь в организации различных спортивных мероприятий.