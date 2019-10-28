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Общество

«Экопром» и активисты ОНФ ликвидировали свалку в деревне Лавры Печорского района

В деревне Лавры Печорского района в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» активисты Народного фронта вместе с местными жителями, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами компанией «Экопром» и членами Молодежного парламента при Псковском областном Собрании ликвидировали стихийную несанкционированную свалку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.

Участники субботника за несколько часов собрали около 300 мешков мусора. Затем специалисты компании «Экопром» погрузили в мусоровозы и транспортировали на полигон. Из Лавровской волости вывезли больше 100 кубометров мусора.

Свалка образовалась в Лаврах давно: отходы сюда вывозили и жители соседних деревень. За несколько лет свалка растянулась на несколько километров, поэтому появилась острая необходимость решить проблему с мусором. Свалку нанесли на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка».

«Раньше весь мусор сгребали в кучу и сжигали, а что не сгорело – вывозили в яму. Сейчас установили мусорные контейнеры. Стало намного чище», - рассказали местные жители.

Глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко вместе с представителями ООО «Экопром» встретился перед субботником с местным населением. Они обсудили реализацию «мусорной реформы» в рамках национального проекта «Экология» и ответили на вопросы жителей Лавровской волости.

«Я убедился, что проблема мусора очень серьезная. На эту проблему нужно обратить особое внимание всем жителям волости. Нам здесь жить, и никто кроме нас не наведёт здесь порядок. Я хочу, чтобы наши дети жили в чистой, ухоженной местности», - отметил глава Лавровской волости Кирилл Кононов.  

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