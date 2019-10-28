15 работ представят Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Красота Божьего мира»

19:30, 28 октября 2019, ПАИ

Региональный этап XV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» на тему «Великая Победа: наследие и наследники» завершился в Псковской митрополии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, для участия во всероссийском этапе конкурса отобрали 15 работ.

Всего на конкурс поступило 248 работ, из них 148 вышли в финал областного этапа. Победителей определили в двух номинациях. Так, в номинации «Основная тематика» лучшими стали работы «Великая Отечественная война (посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)», «День Победы», «Города-герои», «Великая Отечественная война в моем городе», «Я помню!» (посвящается ветеранам Великой Отечественной войны) и «Русская православная церковь во время Великой Отечественной войны».

В номинации «Рассказ» в число лучших работ вошли «Герои Великой Отечественной войны», «На передовой», «Ленинградская блокада», «Сталинградская битва», «День Победы», «Наследие и наследники», «Из истории моей семьи» и «Мы помним».

Жюри конкурса отметили, что произведения участников красноречиво говорят о том, что память о подвиге русского народа «жива в наших сердцах и передастся из поколения в поколение».