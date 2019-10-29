За хранение наркотиков осудили двух жителей Пыталово

15:00, 29 октября 2019, ПАИ

В Пыталовском районе осуждены два местных жителя за незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что 15 марта мужчины приехали в Остров для покупки наркотиков. Один из злоумышленников заказал наркотики с помощью телефона, а другой – оплатил заказ через банковскую карту. После этого они получили от распространителя адрес закладки наркотиков и забрали их себе. Однако сотрудники полиции задержали мужчин и изъяли у них наркотики.

Пыталовский районный суд признал двух мужчин виновными в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере и назначил штраф в 9 тысяч рублей каждому.