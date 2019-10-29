Администрация президента РФ проведет семинар для вице-губернаторов
Администрация президента России проведет в регионах для вице-губернаторов семинар по внутренней политике и решению социальных проблем, пишет газета «Известия».
Отмечается, что в ходе семинаров вице-губернаторам будут даны новые установки по работе с населением.
Эксперты считают, что в администрации президента России от чиновников ждут стабильности в регионах и отсутствия социальной напряженности. По их мнению, следующий год станет репетицией федеральной кампании выборов в Госдуму в 2021 году.