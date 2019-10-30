0
11:06
Изменился состав комитетов и комиссий Псковской гордумы
13:07
Гдовское районное Собрание возглавил Константин Тарасов
16:49
Итоги недели: Повышение градуса, ротация в «ЕР» и чехарда в КПРФ
17:47
Александр Козловский намерен укрепить позиции «Единой России» в Псковской области
14:33
Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове
10:44
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
20:45
Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
Еще новости
Политика

В Дедовичах осудили мужчину, избившего односельчанина до смерти в Новый год

Дедовичский районный суд отправил на 7 лет в исправительную колонию строгого режима жителя деревни Крутец Дедовичского района, который до смерти избил односельчанина в Новый год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры, коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла обвинительный вердикт.

1 января с 4:45 до 5:10 у входа в здание Крутецкого сельского клуба нетрезвый мужчина из личной неприязни, возникшей в ходе ссоры, ударил знакомого не менее двух раз руками в область головы, после чего с силой толкнул его в сторону стены, о которую ударился потерпевший. Затем он нанес по лежащему не менее 3 ударов ногами в область головы.

Потерпевший умер в тот же день в 8:30 в Дедовичской районной больнице в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Злоумышленника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Изменился состав комитетов и комиссий Псковской гордумы
30 октября 2019
Изменился состав комитетов и комиссий Псковской гордумы
Гдовское районное Собрание возглавил Константин Тарасов
29 октября 2019
Гдовское районное Собрание возглавил Константин Тарасов
Александр Козловский намерен укрепить позиции «Единой России» в Псковской области
25 октября 2019
Александр Козловский намерен укрепить позиции «Единой России» в Псковской области
Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове
25 октября 2019
Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
25 октября 2019
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
24 октября 2019
Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
Победители акции «Губернаторский дневник» из Пскова поедут в Москву на шоу Алексея Немова
24 октября 2019
Победители акции «Губернаторский дневник» из Пскова поедут в Москву на шоу Алексея Немова
Депутат от КПРФ решил уйти из Псковской городской Думы
23 октября 2019
Депутат от КПРФ решил уйти из Псковской городской Думы

Идет загрузка...