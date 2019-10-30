В Дедовичах осудили мужчину, избившего односельчанина до смерти в Новый год

09:55, 30 октября 2019, ПАИ

Дедовичский районный суд отправил на 7 лет в исправительную колонию строгого режима жителя деревни Крутец Дедовичского района, который до смерти избил односельчанина в Новый год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры, коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла обвинительный вердикт.

1 января с 4:45 до 5:10 у входа в здание Крутецкого сельского клуба нетрезвый мужчина из личной неприязни, возникшей в ходе ссоры, ударил знакомого не менее двух раз руками в область головы, после чего с силой толкнул его в сторону стены, о которую ударился потерпевший. Затем он нанес по лежащему не менее 3 ударов ногами в область головы.

Потерпевший умер в тот же день в 8:30 в Дедовичской районной больнице в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Злоумышленника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.