В Псковской области планируют установить коэффициент для налогообложения иностранных граждан

10:30, 30 октября 2019, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов поддержал региональный законопроект «Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области» для налогообложения иностранных граждан, работающих в организациях региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель областного комитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников рассказал, что согласно прогнозу социально-экономического развития Псковской области в 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составит 31 тыс. 574 рубля. Законопроект позволит установить размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в размере 1,887 (увеличение по сравнению с текущим годом 0,150). «Авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц составит 4 тыс. 105 рублей, что позволит приблизить величину фиксированного авансового платежа по налогу, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13% от средней заработной платы российских граждан», — пояснил он.

Сергей Аржаников отметил, что увеличение размера фиксированного авансового платежа по налогу по сравнению с 2019 годом составит 501 рубль. Размер коэффициента - дефлятора на 2020 год установлен проектом приказа Минэкономразвития России в размере 1,813.

«Сложившаяся ситуация в сфере трудовой миграции характеризуется как стабильная и контролируемая, — продолжил председатель комитета. — Количество иностранных работников, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности в регионе, составляет 1% от рабочей силы области (экономически активное население) и не оказывает негативного влияния на региональный рынок труда. Финансовые средства от платежей по налогу, уплачиваемых иностранными гражданами, поступают в бюджет Псковской области».

Кроме этого, докладчик пояснил, что за 2018 год в бюджет Псковской области поступления налога на доходы, полученные физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента, составили 60 млн 878 тыс. рублей, а за январь-август 2019 года - 54 млн 398 тыс. рублей.

Сергей Аржаников добавил, что в 2020 году сумма поступлений фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы при условии работы 3 тыс. 200 иностранных граждан в среднем в течение 10 месяцев может составить около 131 млн 360 тыс. рублей.