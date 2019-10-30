Изменился состав комитетов и комиссий Псковской гордумы

11:06, 30 октября 2019, ПАИ

30 октября Псковская городская Дума утвердила изменения в персональный состав комитетов и комиссий. Об этом с 30-ой сессии гордумы передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата от КПРФ Александра Тимофеева его исключили из состава комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю и комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности.

Пришедший ему на смену депутат гордумы Дмитрий Пермяков вошёл в состав комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления и комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю.

Кроме того, парламентарии внесли изменения в состав фракций Псковской гордумы. Они утвердили включение Галины Неваленной в состав фракции «Единая Россия» и Дмитрия Пермякова – в состав фракции «Яблока», а также утвердили исключение Александра Тимофеева из фракции КПРФ.