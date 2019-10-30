Псковская гордума прекратила депутатские полномочия Александра Тимофеева

10:32, 30 октября 2019, ПАИ

30 октября Псковская городская Дума утвердила досрочное прекращение полномочий депутата от КПРФ Александра Тимофеева. Об этом с 30-ой сессии гордумы передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик по данному вопросу пояснил, что такое решение принимается на основании личного заявления Александра Тимофеева в формулировкой об отставке по собственному желанию.

В связи с уходом парламентария депутатам гордумы также потребуется исключить его из фракции «КПРФ» и из состава двух комитетов.

Александр Тимофеев был избран депутатом гордумы текущего созыва по единому избирательному округу от КПРФ. Кто займет место Александра Тимофеева в Псковской гордуме пока не сообщается.