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Политика

Карамышевская больница войдет в программу модернизации здравоохранения Псковской области на 2020-2024 годы

Карамышевский филиал Псковской межрайонной больницы войдет в разрабатываемую программу модернизации здравоохранения Псковской области на 2020-2024 годы. Об этом заявил представитель областного комитета по здравоохранению на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 30 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Отмечалось, что от жителей села Карамышево поступил наказ о проведении капитального ремонта местного медицинского учреждения, на что требуется 2,5 млн рублей. Представитель областного комитета по здравоохранению рассказал, что полы в медицинском учреждении «плавающие», отваливается плитка, поэтому было решено сначала провести соответствующие ремонтные работы. «Но с момента рассмотрения данных наказов прошло время, было принято поручение президента о развитии первичного звена здравоохранения. В рамках этой программы сейчас проводится комплексная инвентаризация всех объектов в регионе», — продолжил он.

По словам докладчика, объект войдет в разрабатываемую региональную программу модернизации здравоохранения Псковской области на 2020-2024 годы, поскольку медицинское учреждение в Карамышево важно для Псковского района. Кроме этого остальные объекты первичного звена здравоохранения, указанные в наказах и рассматриваемые на заседании комитета, тоже войдут в указанную программу. Ее финансирование будет, в том числе, федеральным.

По окончании доклада представитель комитета по здравоохранению заверил, что в 2020 году полы в медучреждении отремонтируют как ранее и планировалось.

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