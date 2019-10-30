Изменения в структуре органов и подразделений администрации Пскова утвердила гордума

11:40, 30 октября 2019, ПАИ

30 октября депутаты Псковской городской Думы утвердили изменения в структуре органов и подразделений администрации Пскова. Об этом с 30-ой сессии гордумы передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт отметила, что предлагается изменить положение об управлении и тем самым привести его в соответствие с бюджетным кодексом России. По её словам, это связано с переходом на кассовое обслуживание исполнения бюджета Пскова в управлении федерального казначейства по Псковской области. В связи с этим с 10 января 2020 года казначейский отдел в управлении ликвидируется.

Кроме того, функции отдела экономики и финансового контроля работы муниципальных предприятий Пскова передаются в администрацию города. Специально для этого в структуре администрации предлагается создать отдел по работе с муниципальными предприятиями. Эта структура будет заниматься финансовым анализом деятельности муниципальных предприятий, подготовкой материалов к заседаниям балансовых комиссий, финансовым анализом деятельности учреждений «Служба благоустройства города» и «Жилище», программами приграничного сотрудничества и контролем за исполнением контрактов по реализации проектов модернизации системы коммунальной инфраструктуры – «Горводоканала» и «ПТС».

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут пояснила, что из финансового управления администрации Пскова исключается казначейский отдел и будет образован отдел по работе с муниципальными предприятиями. В штате - 3 человека, они станут заниматься вопросами, связанными с 7 муниципальными предприятиями.

Депутат Александр Баев поинтересовался, насколько целесообразно вводить новые штатные единицы. «Может быть, просто увеличить зарплату?» - просил он.

Елена Жгут пояснила, что 7 человек сокращаются, а 3 человека переходят в отдел по работе с муниципальными предприятиями. По её словам, ничего дополнительно не добавляется. При этом по представлению прокуратуры вводится контроль за дорогами, поэтому в структуре управления городского хозяйства администрации Пскова добавляются два отдела и их штат будет составлять 4 человека. «Никаких дополнительных штатных единиц не появляется», - уточнила она.

Александр Баев заметил, что Пскову нужен дендролог. Он предложил выделить для этого отдельную штатную единицу, а не перекидывать людей из отдела в отдел на ту же работу.

Однако Елена Жгут заметила, что работа не одна и та же. Она подчеркнула, что администрация Пскова не может оставить муниципальные предприятия и дороги без контроля. «По дендрологу вопрос открыт. Как только он найдётся готовы взять его в штат», - уточнила Елена Жгут.

Также она сообщила, что в администрации Пскова в настоящее время нет вакансий. «Людям, которые увольняются, тут же ищем замену, потому что если бы были вакансии, то мы были бы не в состоянии выполнять свою работу», - заключила она.