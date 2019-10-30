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Общество

Псковские депутаты предлагают снизить требования к региональным туроператорам

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу по внесению в Государственную Думу проекта поправок в федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации». Об этом с заседания комитета 30 октября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Поправки подготовлены региональным парламентом. Вице-спикер ПОС Виктор Остренко пояснил, что для финансирования расходов на оказание экстренной помощи выезжающим туристам объединение туроператоров в сфере выездного туризма формирует резервный фонд. 50 тысяч рублей составляет размер взноса для туроператоров, у которых показатель количества туристов за предыдущий год составил не более 10 тысяч человек, а общая цена продукта - не более 40 миллионов рублей. Для туроператоров с показателем 100 тысяч туристов размер установлен на уровне 100 тысяч рублей, с количеством туристов от 100 до 500 тысяч - 300 тысяч рублей, для превышающих данные показатели - 500 тысяч рублей.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрированы 597 туроператоров по выездному туризму. Из них в Москве и Московской области находятся 339 туроператоров, в Санкт-Петербурге - 81, в регионах России - 176. Самые крупные туроператоры России зарегистрированы в Москве и обслуживают порядка 100-150 тысяч человек в год. Обороты таких компаний составляют 3-5 млрд рублей в год.

Комитет по туризму Псковской области проанализировал региональных туроператоров по выездному туризму, оказалось, что в Северо-Западном федеральном округе такие компании официально зарегистрированы только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Псковской и Калининградской областях.

В Псковской области деятельность по выездному туризму осуществляют 5 туроператоров. Самый большой оборот и количество туристов зафиксированы у ООО «Белый кит»: 10 млн 699 тыс. 800 рублей и 2 тыс. 98 отправленных туристов. Остальные же отправляют 300-400 туристов в год и имеют более скромные обороты - на уровне 1,5 млн рублей в год.

В Калининградской области работают 12 туроператоров по выездному туризму, самый крупный - ООО «Йеллоу Флай» - отправляет около 6 тыс. человек, оборот составляет порядка 28 млн рублей в год. В среднем же туроператоры отправляют 600 человек в год.

Виктор Остренко напомнил, что в Псковской области проживают 636 тыс. 500 человек, в Калининградской – 994 тыс. 599 человек. По данным ВЦИОМ, провести отпуск в других странах удалось лишь 6% россиян, по статистике, только 30% населения страны имеет заграничные паспорта. Таким образом, установленное законодательством количество туристов существенно выше вероятного выезда жителей большинства регионов за его пределы.

В докладе Национального агентства финансовых исследований указывается, что за рубеж за 2016 год выезжал каждый десятый россиянин (13%), причём в 2015 году этот показатель был почти втрое выше (36%), чаще путешествуют люди из Москвы и Санкт-Петербурга (25%), а также люди молодого и среднего возраста — от 18 до 44 лет (16—17%).

По словам Виктора Остренко, существующие законодательные требования уже привели к тому, что в приграничных регионах – Республике Карелии и Мурманской области - нет ни одного официально работающего туроператора по выездному туризму, вместе с тем, на рынке широко представлены туры в Финляндию и Норвегию.

«Таким образом, в СЗФО туроператоры представляют малый, а зачастую и исключительно семейный бизнес. Большинство туров – это автобусные туры. Стоимость фингарантий, взносов в фонды существенно влияет на себестоимость туристского продукта», - поясняют авторы законопроекта.  Они считают существующие требования к отчислениям в резервный фонд и финансовому обеспечению ответственности туроператора по выездному туризму несоответствующими условиям рынка. По мнению псковских депутатов, необходимо снизить требования к финансовому обеспечению туроператоров, обслуживающих до 1000 и от 1000 до 5000 человек в год. При этом ни один региональный туроператор не несет столь существенных рисков, какие несет крупный федеральный туроператор.

Представленный проект федерального закона поможет учесть различия туроператоров в части численности туристов в сфере выездного туризма.

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