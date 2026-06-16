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Общество

Псковский министр туризма поделилась с путешественниками личной рекомендацией

Министр туризма Псковской области Марина Егорова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) поделилась с путешественниками личной рекомендацией.

Марина Егорова. Фото: ПАИ

«Очень хочется побывать не в рабочих, а в личных целях на базах отдыха в южной части Псковской области, которые созданы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Но пока получается бывать там только по работе, поэтому отдыхаю в ближайших окрестностях – Изборске и Печорах», – рассказала министр.

Марина Егорова также рассказала о случаях недовольства со стороны туристов. «Мы оперативно реагируем на все поступающие нам жалобы, выезжаем на объект и разбираемся с обращением, в результате все стороны остаются удовлетворены. Зачастую причиной таких претензий становится недопонимание, стоит немного разобраться – и всё решается благополучно», – пояснила спикер.

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