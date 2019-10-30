Фестиваль «Теплая мода» пройдет в Пскове 9 ноября

14:02, 30 октября 2019, ПАИ

9 ноября в 13:00 в Пскове в городском культурном центре Пскова состоится областной фестиваль ремесленной культуры «Теплая мода». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках мероприятия пройдут презентации выставок учреждений культуры муниципальных образований и более 20 индивидуальных мастеров, мастер-шоу и мастер-классы по традиционным ремеслам и современным видам декоративно-прикладного творчества, выступят творческие коллективы.

Также будет организована ярмарка теплых изделий и состоится показ одежды и аксессуаров. Шесть мастеров представят свои коллекции в тематическом дефиле.

Помимо этого, псковичи и гости фестиваля смогут принять участие в благотворительной акции «Подари тепло ребенку». Собранные теплые вещи передадут детям из нуждающихся семей Палкинского района.

Организатором фестиваля выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области.