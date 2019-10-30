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Политика

Закон о зарплате муниципальных служащих одобрил комитет по труду Псковского облсобрания

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания рекомендовали принять на сессии законопроект «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области». Об этом с заседания комитета 30 октября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Представители прокуратуры Псковской области выступили с возражением. По мнению надзорного ведомства, статья 12 Конституции РФ предполагает, что местное самоуправление независимо от органов государственной власти и заработная плата для муниципальных служащих устанавливается самостоятельно. Сотрудник прокуратуры отметил, что попытка жестко установить размеры окладов и выплат будут противоречить закону.

Представитель правового управления Псковского областного Собрания депутатов отметил, что размер оплаты труда определяется представительным органом муниципального образования, и законопроект лишь предполагает установление определенной системы оплаты труда. Размеры и условия оплаты труда он не устанавливает.

Представители администрации Псковской области также не согласилось с прокурором.

И. п. председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов заявил, что законопроект «не простой», его обсуждали очень долгое время, а споры юристов возникают не первый раз. По его мнению, этот спор удастся разрешить. Виктор Антонов рад, что прокуратура «участвует в этом деле» и заявил, что вопрос должен быть решен на сессии облсобрания.

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