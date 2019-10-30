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Политика

Законодательный комитет облсобрания поддержал инициативу о наделении псковских ТИКов статусом юрлица

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержал законопроект Избирательной комиссии региона о наделении территориальных избирательных комиссий (ТИК) статусом юридического лица и переведении их председателей на штатную основу. Об этом с заседания комитета 30 октября передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель избиркома отметил, что избирательные процессы усложняются из года в год, а функции и задачи ТИКов возрастают. Помимо этого, в Псковской области отсутствуют избирательные комиссии муниципальных образований, городских округов и поселений, поэтому ТИКи совмещают их полномочия.

Решение о разработке законопроекта приняла рабочая группа при администрации президента России по вопросам совершенствования избирательного законодательства и процесса. Перевод председателей территориальных избирательных комиссий на постоянную (штатную) основу — рекомендация ЦИК России.

Реализацию законопроекта обеспечит бюджет Псковской области — ежегодно потребуется 11 млн 941 тыс. рублей.  Представитель облизбиркома отметил, что ТИКи работают не 3-4 месяца в году. «Мы работаем не только на выборах, решаются вопросы по умершим гражданам, которые числятся в списках избирателей. Кроме того, внедряются новые технологии и этот процесс будет расширяться, нам людей нужно готовить к работе на таких цифровых участках», - пояснил докладчик.

В настоящее время в Псковской области функционируют 26 ТИКов, 10 из них являются юридическими лицами. Их председатели не работают на постоянной основе, в отличие от других субъектов СЗФО. 

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