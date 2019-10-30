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Политика

Во всем мире приостановлена работа дипломатических представительств Израиля

По всему миру приостановлена работа диппредставительств Израиля. Причиной стала забастовка — сотрудники требуют пересмотреть условия финансирования, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства страны.

Поводом стало решение министерства финансов Израиля об отказе от действующих правил. Они были согласованы и подписаны главой Минфина в июне текущего года. В МИД Израиля подчеркнули, что данное решение было односторонним, а потому у дипломатов не было другого выбора.

Никакие услуги на данный момент в дипломатических представительствах не оказывают.

В ведомстве выразили надежду на то, что конфликт вскоре будет разрешен.

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