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Общество

С 1 ноября прекращается оформление льготных билетов на пригородные поезда в Псковской области

С 1 ноября прекращается период льготного оформления проездных документов на пригородные поезда для региональных льготников Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Отдельные категории граждан обладают правом льготного проезда в пригородных поездах с оплатой 50% от стоимости проездного документа в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года.

К льготным категориям граждан относятся:

- лица, являющиеся пенсионерами, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, подтвердившие данный факт архивными (наградными) документами или записями в трудовой книжке (труженики тыла).

- лица, являющиеся пенсионерами, принимавшие участие в разминировании народно-хозяйственных объектов и территории Псковской области, временно находившихся в зоне оккупации немецко-фашистскими войсками в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (участники разминирования территории Псковской области).

- ветераны труда, являющиеся пенсионерами, а также лица, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), из числа лиц: имеющих удостоверение «Ветеран труда»; награжденных орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенных почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденных почетными грамотами президента Российской Федерации или удостоенных благодарности президента Российской Федерации, либо награжденных ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; награжденных по состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющих трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; ветераны военной службы по достижении возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины); ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с федеральным законодательством.

- реабилитированные лица; лица, пострадавшие от политических репрессий.

- граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», нагрудным знаком «Почетный донор СССР».

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