Десять иностранцев пытались незаконно пересечь границу Псковской области

13:02, 31 октября 2019, ПАИ

В Пыталовском районе у деревни Бичи задержаны 10 выходцев из Юго-Восточной Азии, которые через госграницу пытались незаконно пробраться из Псковской области в Латвию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Правонарушители задержаны, с ними проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам будет принято процессуальное решение.

За незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.