Социальную доплату к пенсии установили в Псковской области на 2020 год

14:12, 31 октября 2019, ПАИ

Региональную социальную доплату к пенсии установят тем жителям Псковской области в 2020 году, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Псковского областного Собрания в ходе 36-й сессии 31 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В пояснительной записке указано, что величина прожиточного минимума пенсионера в Псковской области выше, чем в целом по России, поэтому у Псковской области возникает обязанность по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии - разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера в Псковской области и материальным обеспечением пенсионера.

Прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году составит 29 тысяч 369 человек, в средний размер доплаты до величины прожиточного минимума пенсионера в Псковской области составит 2 тыс. 250 рублей 90 копеек на человека.

Прогнозная сумма расходов на региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам составит на 2020 год 708 млн 881 тысячу рублей, при этом 93% или 655 млн 911 тысяч рублей - средства федерального бюджета. Из региональной казны на доплаты будут выделаны 49 млн 369 тысяч рублей, ещё 3 млн 600 тысяч рублей пойдут на почтовые расходы.