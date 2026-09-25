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Общество

«Внимание, дети!»: Наталия Соколова расскажет, как музыка возвращает контакт в семье

Родители и дети живут рядом, но часто почти не разговаривают: школа, работа, кружки, гаджеты. Как вернуть контакт и почему в этом помогает музыка? Об этом расскажет уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своей авторской еженедельной программе «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM).

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

В новом выпуске детский омбудсмен объяснит, почему общее увлечение меняет отношения в семье буквально на глазах и усиливает воспитательный эффект. Речь пойдёт о том, почему ребёнок запоминает не нотации, а образы, интонации и истории, и какую роль в этом играют книги, музыка и кино.

Наталия Соколова также расскажет, почему для подростка музыка становится защитой от внешнего воздействия, в том числе от родителей, и как совместное прослушивание помогает обойти эту защиту.

В программе прозвучат практические советы: как слушать музыку ребёнка, о чём его спрашивать и почему вкус подростка – это его территория, где не бывает «неправильно».

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