Закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников изменили в Псковской области

14:21, 31 октября 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили законопроект «О внесении изменения в закон Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 36-ой сессии регионального парламента, принятый законопроект дополняет действующий в регионе закон статьей 8.1, которой устанавливается, что расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждений не может превышать расчетного среднемесячного уровня оплаты труда работников государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей, в отношении учреждений.

Речь идёт об учреждениях, исполняющих государственные функции, наделенных в случаях, предусмотренных областным законодательством, полномочиями по осуществлению государственных функций, возложенных на указанные государственные органы; обеспечивающих деятельность указанных государственных органов (административно-хозяйственное, информационно-техническое и кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность).

Председатель комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергей Аржаников пояснил, что данный законопроект разработан во исполнение пункта 3 постановления правительства России «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583».

По его словам, предлагаемые изменения позволят обеспечить сопоставимость оплаты труда работников государственных органов - учредителей и подведомственных таким органам учреждений при выполнении ими функций учредителя.

При этом он подчеркнул, что предлагаемое проектом закона изменение не будет распространяться на образовательные, культурные, медицинские учреждения и учреждения социального обслуживания, работникам которых предусмотрено повышение оплаты труда в соответствии с «майскими» указами президента России 2012 года.

Сергей Аржаников отметил, что предлагаемое законопроектом изменение будет распространяться на государственные учреждения, осуществляющие свою деятельность в сферах лесоводства, информационных систем и технологий, транспорта, обеспечения безопасности, градостроительной деятельности.

С учетом поправок в двух чтениях за проголосовали 41 депутат, 2 – воздержались. В итоге законопроект был утвержден.