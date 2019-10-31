Председатели территориальных избирательных комиссий в Псковской области будут получать зарплату

14:45, 31 октября 2019, ПАИ

В Псковской области территориальные избирательные комиссий (ТИК) наделили статусом юридического лица и перевели их председателей на штатную основу. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Псковского областного Собрания в ходе 36-й сессии 31 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации..

«Необходимость придания территориальным избирательным комиссиям статуса юридического лица и перевода их председателей на постоянную (штатную) основу обусловлена усложнением избирательных процессов, увеличением объема функций и задач, возлагаемых на территориальные избирательные комиссии», — сообщил депутатам председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

По его словам, в настоящее время на территории Псковской области из 26 территориальных избирательных комиссий юридическими лицами, в которых председатели работают на постоянной (штатной) основе, являются только 10 комиссий.

Также председатель областного избиркома рассказал, что во всех субъектах России, входящих в Северо-Западный федеральный округ, за исключением Псковской и Архангельской областей, председатели территориальных избирательных комиссий уже работают на постоянной (штатной) основе.

Михаил Иванов акцентировал внимание на том, что предстоящие масштабные избирательные кампании требуют повышения квалификации председателей территориальных избирательных комиссий, чему, несомненно, будет способствовать перевод председателей на работу на штатных должностях. «Помимо этого, замещение председателями территориальных избирательных комиссий штатных должностей послужит обеспечению еще большей независимости территориальных избирательных комиссий от органов государственной власти и органов местного самоуправления», — отметил он.

Михаил Иванов добавил, что законопроект разработан во исполнение решения рабочей группы при администрации президента России по вопросам совершенствования избирательного законодательства и процесса, принятого на заседании 21 декабря 2018 года, а также рекомендаций ЦИК России о переводе председателей территориальных избирательных комиссий на постоянную (штатную) основу.

Кроме этого, он добавил, что в следующем году пройдет выборы муниципального уровня в трех районах, в 108 сельских поселениях люди выберут своих депутатов.